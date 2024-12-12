Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Erdoğan Çiftçi (63) idaresindeki 24 DH 668 plakalı traktör, Ziya Gökalp Mahallesi'nde tarla sürerken devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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