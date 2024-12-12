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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:20
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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Erdoğan Çiftçi (63) idaresindeki 24 DH 668 plakalı traktör, Ziya Gökalp Mahallesi'nde tarla sürerken devrildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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