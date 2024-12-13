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        Tokat'ta devrilen beton mikseri kazalara neden oldu, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta beton mikserinin devrilmesi ve ardından meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:10
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        Tokat'ta devrilen beton mikseri kazalara neden oldu, 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta beton mikserinin devrilmesi ve ardından meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mahmut İnanır idaresindeki 27 AEB 788 plakalı beton mikseri, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisi Çevre Yolu Kavşağı'nda devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Devrilen mikserden dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda, Merve Kılıçaslan yönetimindeki 55 AOF 735 plakalı otomobil de şarampole düştü. Yaralanan Kılıçaslan, aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Yolda ayrıca maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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