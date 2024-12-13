Tokat'ta kesilmiş odunları çalan zanlı tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşık 8 ton kaçak orman emvali ele geçirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşık 8 ton kaçak orman emvali ele geçirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Keçeci Jandarma Karakol Komutanlığı ve Erbaa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde Canbolat köyü yakınlarında orman emvali kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Çalışmalar neticesinde yaklaşık 8 ton kaçak orman emvali ele geçirildi, şüpheli C.P. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.