Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri yollarda çalışma yaptı.
İlçe merkezinde belediye ekipleri ve iş makineleri kar temizleme çalışmaları başlattı.
Özel İdare ekipleri de köy yolları ve Başçiftlik Kayak Merkezi yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.
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