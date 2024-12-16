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        TOGÜ'de 4000 öğrenciye eğitim verildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:40
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        TOGÜ'de 4000 öğrenciye eğitim verildi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" kapanış programı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay İl Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen "Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri" tamamlandı.

        Eğitimlerin kapanış programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Rıza Andiç, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, TOGÜ AFAMER Müdürü Doç. Dr. Mehtap Aras ile öğrenciler katıldı.

        Yılmaz, yaptığı konuşmada, bu programı iş birliği ile yürütmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Afet eğitimlerinin önemine değinen Yılmaz, 4000 öğrencinin bu eğitimlerden faydalandığını, afet konusunda gençleri bilgilendirmenin sorumlulukları arasında olduğunu belirtti.

        Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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