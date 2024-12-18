Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesine ortaokul öğrencelerine sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivitenin önemi konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesine ortaokul öğrencelerine sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivitenin önemi konularında eğitim verildi.

        Diyetisyen Gülşah Sağ, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

        Sağlıklı beslenme nedir, obezite ve fiziksel aktivitenin önemi konularında eğitim veren Sağ, eğitim sonunda öğrencilerden gelen sorulara da yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi
        Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi
        Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı
        Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı
        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
        Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı
        Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı
        TOGÜ'de 4000 öğrenciye eğitim verildi
        TOGÜ'de 4000 öğrenciye eğitim verildi