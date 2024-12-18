Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Sağlıklı beslenme nedir, obezite ve fiziksel aktivitenin önemi konularında eğitim veren Sağ, eğitim sonunda öğrencilerden gelen sorulara da yanıtladı.

Diyetisyen Gülşah Sağ, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

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