Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 60 farklı hijyen ve temizlik ürünü üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 60 farklı hijyen ve temizlik ürünü üretilecek.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik, hijyen ve kişisel bakım ürünleri alanında önemli bir girişimle TOGÜ HİJYENLAB markasını hayata geçirildi.

        Üniversitenin İlaç Kozmetik AR-GE ve ÜR-GE laboratuvarlarında geliştirilen bu marka, tamamen yerli üretim anlayışıyla çevre dostu ve yenilikçi ürünler sunmayı hedefliyor. Günlük 5 ton üretim kapasitesine sahip HİJYENLAB üretim laboratuvarında toplamda 60 farklı hijyen ve temizlik ürününün üretilmesi planlanıyor.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "İlk kez üniversitemiz bünyesinde Kimya Teknolojisi bölümü iş birliğiyle hijyen, bakım ve temizlik ürünleri üretildi. Üretilen ürünlerin tamamının bir araştırma sürecinden geçiyor. Süreç sonunda ürünlerin paketlendiğini ve hizmete sunuldu. Amacın sadece üretim olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve geliştirme yapmalarına fırsat sağlandı. Laboratuvarda birçok lisansüstü çalışmanın yapılacak. Ürünler sağlıklı ve çevre dostu olması. Üretilen ürünlerin tamamının yerli olması. 60 farklı hijyen ve temizlik ürünün üretilmesi hedeflendi. Laboratuvarda 30 ürünün üretimi yapıldı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü

        Benzer Haberler

        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Turhal'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi
        Niksar'da protokol ve çocuklar bir araya geldi
        Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı
        Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı
        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
        Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı
        Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı