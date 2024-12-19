TOGÜ'de hijyen ve temizlik ürünleri üretilecek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 60 farklı hijyen ve temizlik ürünü üretilecek.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik, hijyen ve kişisel bakım ürünleri alanında önemli bir girişimle TOGÜ HİJYENLAB markasını hayata geçirildi.

Üniversitenin İlaç Kozmetik AR-GE ve ÜR-GE laboratuvarlarında geliştirilen bu marka, tamamen yerli üretim anlayışıyla çevre dostu ve yenilikçi ürünler sunmayı hedefliyor. Günlük 5 ton üretim kapasitesine sahip HİJYENLAB üretim laboratuvarında toplamda 60 farklı hijyen ve temizlik ürününün üretilmesi planlanıyor.