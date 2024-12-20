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        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi

        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:54
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        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
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        Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören yapıldı.

        Dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karasakal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

        Burada askerlerin omzuna alınan Karasakal'ın cenazesi, tören alanına getirildi. Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

        Karasakal'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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