Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi

Karasakal'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Burada askerlerin omzuna alınan Karasakal'ın cenazesi, tören alanına getirildi. Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören yapıldı.

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