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        Niksar'da deprem tatbikatı yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:38
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        Niksar'da deprem tatbikatı yapıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli tüm paydaş kamu kurum, kuruluş, özel kurum ve kuruluşların müdahale kapasitesi ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetlerini geliştirmek ve planlarda görevli personelin eğitilmesini sağlamak amacıyla tatbikat yapıldı.

        Bu kapsamda senaryo gereği Niksar ilçesi Çiçekli köyü merkezli 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremden en fazla Tokat il merkezi, Almus, Başçiftlik, Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçeleri etkilendi. Çevre illerden ise Amasya'nın Taşova ilçesi, Ordu'nun Akkuş ve Aybastı ilçesi, Samsun ve Sivas etkilendi.

        Gelen ihbarlar, ilgili afet gruplarına yönlendirilerek müdahale çalışmaları yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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