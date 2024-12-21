Niksar'da deprem tatbikatı yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli tüm paydaş kamu kurum, kuruluş, özel kurum ve kuruluşların müdahale kapasitesi ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetlerini geliştirmek ve planlarda görevli personelin eğitilmesini sağlamak amacıyla tatbikat yapıldı.

Bu kapsamda senaryo gereği Niksar ilçesi Çiçekli köyü merkezli 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.