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        Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:35
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        M.A.D. (42) idaresindeki 34 KIE 200 plakalı otomobil, D-100 kara yolu üzeri Yeşilyurt köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücüyle araçta bulunan eşi L.D. (38) ve kızı R.D. (18) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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