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        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:06
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        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Erhan İ. idaresindeki 60 AEE 665 plakalı kamyonet, Fatih Mahallesi Dazya yolunda devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Atakan K.ve Hasan S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Atakan K. ve Hasan S. ilk müdahalenin ardından Tokat'taki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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