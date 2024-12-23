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        Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü basketbolda ikinci oldu

        2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Basketbol U14 Erkekler kategorisinde, Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:26
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        Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü basketbolda ikinci oldu
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        2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Basketbol U14 Erkekler kategorisinde, Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü ikinci oldu.

        Turhal Spor Salonu'nda Tokat İl Özel İdaresi Basketbol Takımı Turhal Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Turhal ekibi 76-60 kazandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, sporcuları ve teknik ekibi makamında kabul etti.

        Kayhan, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin sporda elde ettiği bu tür başarılar, Tokat'ın geleceği adına umut verici. İl Özel İdaresi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu başarı, yalnızca kulübümüz için değil, Tokat'taki genç sporcuların potansiyelini göstermesi açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Maç boyunca üstün bir mücadele sergileyen takımımız, özellikle genç oyuncuların performansıyla takdir topladı. Oyuncularımızın azmi, teknik ekibimizin özverisi ve taraftarların coşkusu, başarıyı perçinleyen en önemli unsurlar oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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