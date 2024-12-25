TOGÜ'de sonbahar spor turnuvaları yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sonbahar spor turnuvaları yapıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, spor salonunda düzenlenen kupa törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, dekanlar ve sporcular katıldı.

Rektör Yılmaz, sportif faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Hem öğrencilerimizin hem de personelimizin sportif faaliyetlere katılımını önemsiyoruz. Karşılaşmalarda başarılı olan sporcularımıza başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.