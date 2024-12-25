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        TOGÜ'de sonbahar spor turnuvaları yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sonbahar spor turnuvaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:29
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        TOGÜ'de sonbahar spor turnuvaları yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sonbahar spor turnuvaları yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, spor salonunda düzenlenen kupa törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, dekanlar ve sporcular katıldı.

        Rektör Yılmaz, sportif faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Hem öğrencilerimizin hem de personelimizin sportif faaliyetlere katılımını önemsiyoruz. Karşılaşmalarda başarılı olan sporcularımıza başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Turnuva, kort tenisi, masa tenisi, basketbol, futbol ve voleybol kategorilerinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucu başarı elde eden takımlara Yılmaz tarafından madalya ve kupaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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