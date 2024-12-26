Tokat'ta "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı

Tokat'ta "Sanayide Kadın Eli Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Sanayide istihdamın ve gençlere rol model olacak kadın sayısının artırılması ile nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projenin protokolünün imzalanması amacıyla belediye başkanlığı makamında program düzenlendi.

Projenin protokolü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Erol Can ile paydaş kurumlar olan tekstil fabrikalarının temsilcileri tarafından imzalandı.

Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tokat TSO'nun kendilerine önemli destek verdiğini söyledi. Kadın istihdamına yönelik önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Tokat'taki en büyük sorunlardan biri istihdamdır. Aynı zamanda sanayicilerimizin de en büyük sıkıntılarından biri, kalifiye eleman bulmada yaşanan zorluklardır. Bu proje siyasetin ötesinde, tamamen Tokat'a hizmet amacı taşımaktadır." dedi.