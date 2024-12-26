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        Tokat'ta "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı

        Tokat'ta "Sanayide Kadın Eli Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:56
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        Tokat'ta "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı
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        Tokat'ta "Sanayide Kadın Eli Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

        Sanayide istihdamın ve gençlere rol model olacak kadın sayısının artırılması ile nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projenin protokolünün imzalanması amacıyla belediye başkanlığı makamında program düzenlendi.

        Projenin protokolü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Erol Can ile paydaş kurumlar olan tekstil fabrikalarının temsilcileri tarafından imzalandı.

        Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tokat TSO'nun kendilerine önemli destek verdiğini söyledi.

        Kadın istihdamına yönelik önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Tokat'taki en büyük sorunlardan biri istihdamdır. Aynı zamanda sanayicilerimizin de en büyük sıkıntılarından biri, kalifiye eleman bulmada yaşanan zorluklardır. Bu proje siyasetin ötesinde, tamamen Tokat'a hizmet amacı taşımaktadır." dedi.

        Bu kapsamda Belediye Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) alan tahsis ettiklerini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tokat Ticaret ve Sanayi Odamız ve destekçi firmalarımız da makine, ekipman ve malzeme temini konusunda bize yardımcı oldu. Burada eğitim alacak kadın girişimcilerimiz, sanayicilerimizin ara eleman ihtiyacına çözüm olacak. Sanayicilerimiz büyük irade ortaya koyarak bize destek oldu, biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz. İlk etapta 25 kişiyle başlayacak eğitim sürecine adım atıyoruz. Bu eğitim bir aydan az, iki aydan uzun olmamak kaydıyla gerçekleşecek ve sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Sertifika alan kadınlarımız, protokolde yer alan tekstil firmalarında doğrudan istihdam edilecek. Bu bir sözleşme, aynı zamanda taahhüttür."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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