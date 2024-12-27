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        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında, "Kamuya Yararlı Çalışma ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:39
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        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı
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        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında, "Kamuya Yararlı Çalışma ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Protokolü" imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen katıldı.

        Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçilmesini ve yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla imzalanan protokolle haklarında kamuya yararlı işte çalışma kararı ve yükümlülüğü verilenler, Tokat Belediyesi bünyesinde çeşitli hizmet kollarında ücretsiz olarak çalıştırılacak.

        Yazıcıoğlu, insan ve toplum faydasına yönelik tüm projelerde yer alacaklarını belirterek, "İmzaladığımız protokolle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçilmesini ve yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amaç edindik. Protokolümüz, haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma kararı ve yükümlülüğü verilenler Tokat Belediyemiz bünyesinde temizlik hizmetleri, bakım onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetleri iş kollarında hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasını kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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