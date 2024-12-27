Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında, "Kamuya Yararlı Çalışma ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Protokolü" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen katıldı.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçilmesini ve yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla imzalanan protokolle haklarında kamuya yararlı işte çalışma kararı ve yükümlülüğü verilenler, Tokat Belediyesi bünyesinde çeşitli hizmet kollarında ücretsiz olarak çalıştırılacak.