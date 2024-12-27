Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.