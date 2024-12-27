Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, baca deliğine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.