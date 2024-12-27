Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, baca deliğine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.

        1 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Uyuşturucunun temini aşamasında bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli de yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 sentetik uyuşturucu hap, 15 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lav...
        Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lav...
        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imza...
        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imza...
        Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı
        Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı
        TOGÜ'de üretilen ürünlerin satıldığı dükkan açıldı
        TOGÜ'de üretilen ürünlerin satıldığı dükkan açıldı
        Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı
        Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı