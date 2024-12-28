Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesinden üyelerine dijital termos

Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesi, üyelerine dijital termos dağıttı.

Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaptığı açıklamada, hizmet ve gönül sendikacılığı yaptıklarını belirtti.

Üyelerinin özlük haklarından toplumsal meselelere kadar birçok alanda sahada yanlarında olmaya çalıştıklarına işaret eden Demirtaş, "Bununla birlikte üyelerimize belirli periyodlarla dağıttığımız hediyeler ile gönüllerini almayı murat ediyoruz. Bu sene de 750 üyemize güzel günlerde kullanmaları dileğiyle büyük boy dijital göstergeli termoslarımızı dağıttık." ifadesini kullandı.