Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesinden üyelerine dijital termos

        Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesi, üyelerine dijital termos dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesinden üyelerine dijital termos
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesi, üyelerine dijital termos dağıttı.

        Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Tokat Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaptığı açıklamada, hizmet ve gönül sendikacılığı yaptıklarını belirtti.

        Üyelerinin özlük haklarından toplumsal meselelere kadar birçok alanda sahada yanlarında olmaya çalıştıklarına işaret eden Demirtaş, "Bununla birlikte üyelerimize belirli periyodlarla dağıttığımız hediyeler ile gönüllerini almayı murat ediyoruz. Bu sene de 750 üyemize güzel günlerde kullanmaları dileğiyle büyük boy dijital göstergeli termoslarımızı dağıttık." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de "Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye Yüzyılı" konfer...
        TOGÜ'de "Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye Yüzyılı" konfer...
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lav...
        Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lav...
        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imza...
        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imza...
        Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı
        Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı