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        Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:26
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        Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Barış Bolat (28) yönetimindeki 60 ACE 380 plakalı otomobil, Yeni Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilin ters dönmesi nedeni ile araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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