Tokat'ta dereye devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Otomobilin ters dönmesi nedeni ile araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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