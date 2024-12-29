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        Tokat'ta kadınlar "kitap sohbetleri"nde buluşuyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta 3 yıldır bir araya gelen "Okuduk Okuyoruz Grubu" üyesi kadınlar, okudukları kitap üzerine sohbet edip fikirlerini dile getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:27
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        Tokat'ta kadınlar "kitap sohbetleri"nde buluşuyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta 3 yıldır bir araya gelen "Okuduk Okuyoruz Grubu" üyesi kadınlar, okudukları kitap üzerine sohbet edip fikirlerini dile getiriyor.

        Özel sektördeki bir firmada çalışan Hatice Korkmaz, yakın arkadaşlarına okudukları kitaplar üzerine sohbet ettikleri bir grup oluşturma fikrini açtı.

        Kendisine destek verilmesiyle 3 yıl önce "Okuduk Okuyoruz Grubu"nu oluşturan Korkmaz ve arkadaşları, o günden bu yana ayda genellikle iki defa farklı yerlerde bir araya gelerek daha önce belirleyip okudukları kitap üzerine sohbet ediyor.

        Yakınları ve arkadaşlarının da katılmasıyla zamanla büyüyen, aralarında emekli, çalışan ve ev hanımlarının bulunduğu kadınlar, kimi zaman bir kafede kimi zaman da parkta buluşuyor.

        Grubun kurucusu ve moderatörü Hatice Korkmaz, AA muhabirine, kadınların edebiyat diliyle kendilerini ifade etmesi, farkındalık oluşturma ve birlikte daha çok kişiye hitap etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Belirledikleri bir kitabı okuduktan sonra kitabın kalınlığına ve yoğunluğuna göre genellikle 15 günde bir araya geldiklerini dile getiren Korkmaz, kitap okumayı seven herkesi gruplarına beklediklerini belirtti.

        Kitap okuma gruplarında 30 civarında kadın bulunduğunu belirten Korkmaz, "Sayımız dönemsel olarak değişiyor. Yaz aylarına veya kış aylarına göre bu sayı değişiyor. Genellikle tematik okumalar yapıyoruz." dedi.

        Okumanın bir serüven olduğunu düşündüğüne işaret eden Korkmaz, "Başlangıçtaki ve bitişte yerde, dağlar kadar fark oluyor. Her okuduğumuzda daha çok farkındalık oluşturuyoruz. Benim şöyle bir ana temam var; sağlıklı kadınlar, sağlıklı toplumlar oluşturur. Ne kadar çok kadına hitap edersek, ne kadar çok kadını bir araya getirirsek daha çok yol alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Korkmaz, okumanın insana güven verdiğini vurgulayarak, böylece geleceğe ve topluma daha güvenli bakılabildiğini kaydetti.

        - "Okuyunca ufkun açılıyor, her şeye geniş bakabiliyorsun"

        Grup üyelerinden Hilal Oral da 3 yıldır grupla birlikte okuyup birlikte kitapları yorumladıklarını söyledi.

        "Okuduk Okuyoruz Grubu" içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Oral, "Kitap okumanın gereklilik olduğuna inananlardanım. Herkesin okuması gerektiğinden yanayım. Türk toplumunun, özellikle Türk kadınlarının okuyarak daha güzel gelecekler yetiştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Kendisine bazen "Kelimeye de lafa da sıkışmıyorsun, bir şey olunca anında cevap verebiliyorsun" denildiğini anlatan Oral, bu kişilere bunu okumakla kazandığını, okuyarak fikirlerinin açıldığını söylediğini belirtti.

        Grup üyelerinden Sevgi Bişer ise zaman zaman kendisine, "Nereye kadar okumaya devam edeceksin? Okuyunca eline ne geçti?", 3 ay sonra elinde yine kitap görülünce "Ne anlıyorsun, ne zaman bırakacaksın" gibi sözler söylendiğini ifade etti.

        Oğlunun da kendisine "Okuyunca ne anlıyorsun?" diye sorduğuna dikkati çeken Bişer, "Ona anlatıyorum, ufkun açılıyor, sabit fikirli kalmıyorsun, fikirlerin değişebiliyor, her şeye geniş bakabiliyorsun çünkü sen kendi yaşadığın olaylar, acılar, mutluluklar açısından bakıyorsun, başka biri de kendi yaşadıkları açısından bakıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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