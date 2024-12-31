Tokat Valisi Köklü, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yılbaşı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Köklü, huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçleriyle bir araya geldi, tedbirler hakkında bilgi aldı.

Sohbet ettiği güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Köklü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenle girmesi için tüm ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Polis ve jandarma teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde bölgede güvenliğin en üst seviyede sağlandığını belirten Vali Köklü, şunları kaydetti:

"Bugün 2024'ü 2025'e bağlayan gece. Dolayısıyla biraz hareketlilik var. Belki gecenin ilerleyen saatlerinde de hareketlilik olacak. Emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz gereken hassasiyetle kontrollerini yapıyorlar. Vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Başka facialara sebep olmaması için. Bunlara gerekli uyarıları ve kontrolleri yapıyorlar. Biz de bu arkadaşlarımızla kontrol noktasında beraber olduk. Çalışmalarla ilgili bilgi aldık, sağ olsunlar. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları hususunda rica ediyorum. Daha dikkatli olsunlar, araba kullanırken bu gece kurallara biraz daha hassasiyet göstersinler. Şu anda 1.351 polis ve 450 civarında jandarmamız görev yapıyor."