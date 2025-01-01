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        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:32
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        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.D idaresindeki 38 ADJ 441 plakalı otomobil, Hasanköy mevkisinde uçuruma devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A, N.D. ve A.A.D. yaralandı

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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