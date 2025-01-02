Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal'da mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek dağıtıldı

        Turhal Belediyesi, Regaip Kandili öncesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal'da mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turhal Belediyesi, Regaip Kandili öncesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek dağıttı.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 3 bin 500 adet menekşe ve nergis, Turhal’daki mezarlıklarda kabir ziyareti yapacak olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Turhal Asri Mezarlığı, Şeyh Şehabettin Mezarlığı ve Şehir Mezarlığı’nda gerçekleşen çiçek dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Regaip Kandili'nde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret eden Turhallılar, mezar başlarında çiçekleri toprakla buluşturdu.

        Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, yaptığı açıklamada, "Regaip Kandili, manevi bir öneme sahip olan, sevdiklerimizin kabirlerine olan sevgi ve saygımızı bir kez daha gösterdiğimiz özel bir gündür. Biz de bu özel günde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için mezarlıklarda çiçek dağıtımını gerçekleştirdik. Turhal'daki 3 büyük mezarlıkta çiçek dağıtımı yaparak, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha anlamlı hale getirmelerine katkı sağladık. Hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni kutluyor, huzurlu ve bereketli bir kandil geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
        Tokat'ta üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
        Pazar ilçesinde 1000 badem fidanı dağıtıldı
        Pazar ilçesinde 1000 badem fidanı dağıtıldı
        Niksar'da "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak
        Niksar'da "1001 Hatim ve 1000 Fetih Okuma Etkinliği" yapılacak
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği "Göktuğ" annesiyle aynı gün doğdu
        Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği "Göktuğ" annesiyle aynı gün doğdu
        Tokat'ta yılın ilk bebeği 'Gökalp' oldu
        Tokat'ta yılın ilk bebeği 'Gökalp' oldu