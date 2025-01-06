Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 1'i ağır 3 yaralı
        Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 1'i ağır 3 yaralı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta aralık ayında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 66 kişi ha...
        Tokat'ta aralık ayında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 66 kişi ha...
        Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımı yapılacak
        Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımı yapılacak