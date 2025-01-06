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        Tokat'ta 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

        Tokat'ta 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:44
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        Tokat'ta 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
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        Tokat'ta 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu silah kaçakçılığı operasyonları düzelendi.

        Operasyonlarda, 307,41 gram sentetik uyuşturucu, 71 sentetik ecza hap, bir miktar para, 3 ruhsatsız tabanca, 15 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

        Polis ekipleri operasyonlarda 20 kişiyi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 3'üne adli kontrol şartı uygulandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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