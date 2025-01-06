Tokat'ta 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda, 307,41 gram sentetik uyuşturucu, 71 sentetik ecza hap, bir miktar para, 3 ruhsatsız tabanca, 15 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu silah kaçakçılığı operasyonları düzelendi.

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