Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Ünsal'dan "Aile Yılı" açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Şule Ünsal, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ünsal, yaptığı açıklamada, "Aile Yılı"nın toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmasına, ülke için varoluşsal bir tehdit olan "nüfus artış hızının" olumlu yönde ivme değiştirmesine vesile olmasını umut ettiklerini belirtti.