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        Tokat'ta yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı

        Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:38
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        Tokat'ta yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Ahmetdanişment köyünün yaylasında bulunan E.T'nin (24) elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan E.T, sarp araziden AFAD ekibince araç yoluna indirilerek ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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