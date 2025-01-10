Tokat'ta yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı
Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı.
Tokat'ın Artova ilçesinde yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Ahmetdanişment köyünün yaylasında bulunan E.T'nin (24) elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan E.T, sarp araziden AFAD ekibince araç yoluna indirilerek ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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