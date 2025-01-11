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        Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:11
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        Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Muhammet B. yönetimindeki 55 AGN 741 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada araçta bulunan Hamza, Songül, Eflin Eda, Elif Nas ve Ömer Asaf B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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