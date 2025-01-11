Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Muhammet B. yönetimindeki 55 AGN 741 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada araçta bulunan Hamza, Songül, Eflin Eda, Elif Nas ve Ömer Asaf B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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