Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, kompost üretim tesisini ziyaret etti

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kompost üretim tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, kompost üretim tesisini ziyaret etti
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kompost üretim tesisini ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü içinde yer alan kompost üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Yılmaz, "Kompost çeşitli organik maddelerin, bitkisel atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılarak organik gübreye dönüşmesi sürecidir. 2017 yılı Çevre Durum Raporu verilerine göre Tokat ilinin yıllık atık kompozisyonunda organik atıkların oranı yüzde 64 ile en büyük hacmi oluşturmaktadır. Buna göre atık miktarını azaltmak, katı atık depolama alanlarının ömrünü uzatmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla organik atıkların geri kazanıma dönüştürülmesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Kampüsten ve birçok kurumdan alınan atıkların bu tesiste işlendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Kompostun doğaya hiçbir zararı yok. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi hedeflerine de katkı sağlamaktadır. Haftalık 3,5 ton kapasiteli işleme ile yıllık ortalama 60 tona kadar kompost üretimi yapılabilen tesis Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 'eğitim kategorisinde' ikicilik ödülü aldı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı

        Benzer Haberler

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu 9 ayını değerlendirdi
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu 9 ayını değerlendirdi
        Tokat TSO Meclis Başkanı Yılar, gazetecilerle bir araya geldi
        Tokat TSO Meclis Başkanı Yılar, gazetecilerle bir araya geldi
        Tokat İl Özel İdaresine 25 yeni araç alındı
        Tokat İl Özel İdaresine 25 yeni araç alındı
        Tokat'ta yol çalışmaları
        Tokat'ta yol çalışmaları
        TOGÜ'de dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı y...
        TOGÜ'de dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı y...
        Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı