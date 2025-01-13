Niksar'da samanlık yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Güvenli köyü Üst Mahallesi'nde Nazif Yurdaer'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samanlık yangını Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
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