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        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Ceylan'dan "zam" açıklaması

        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Şaban Ceylan, memur ve emeklilere verilen zamla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:13
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        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Ceylan'dan "zam" açıklaması
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        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Şaban Ceylan, memur ve emeklilere verilen zamla ilgili açıklamada bulundu.

        Ceylan, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yedinci dönem toplu sözleşme 2023'te imzaladıklarını söyledi.

        Toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirten Ceylan, "Hükümet, kanun gereğince bunu hakem heyetine taşıdı. Hakem heyetinin verdiği karar da hükümetin verdiği talimat doğrultusunda çıktı. Biz ona da şerh koyduk." dedi.

        Memurlara, emeklilere verilen yüzde 11,54'lük zam üzerinden eleştiriler yapıldığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

        "Hiçbir yerinde Memur-Sen olarak biz yokuz. Asla kabul etmedik, sonuna kadar yokuz ama insanlar ar duygusunu, edep duygusunu kaybeden kimlikler, kişilikler olarak ve kurumlar olarak çıkabiliyor. Rahatlıkla diyebiliyorlar ki Memur-Sen'in imzaladığı, kabul ettiği, onların yüzünden başımıza gelen işler. Onlar sarı sendika, arka planda AK Parti ile anlaşıyorlar yahut da hükümetle anlaşıyorlar. Onun üzerinden eleştiride bulunmuyorlar. Sonuna kadar yalan, algı operasyonları."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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