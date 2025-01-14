TOGÜ'de proje tanıtımı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Kırsalda Yaşama Dokunuş: Yerinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Projesi" lansman toplantısı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Kaymakamlığı ve Pazar Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kırsalda Yaşama Dokunuş Yerinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Projesi" lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Pazar MYO'da gerçekleşen toplantıya TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, yaptığı konuşmada yapılan projeden ve iş birliğinden memnuniyetini dile getirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise "Üniversitemiz, yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda topluma dokunan projelerle de kendini var etme misyonunu benimsemiştir. Bu projede, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza sağlık ve sosyal hizmetleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerin yalnızca kent merkezlerinde değil, kırsal alanlarda da ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, Pazar ilçemizdeki iş birliği, bu inancımızı hayata geçirmenin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Kırsalda Yaşama Dokunuş: Yerinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları" projesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Kaymakamlığı ve Pazar Belediye Başkanlığının iş birliğiyle yürütülecek. Akademisyen ve öğrenciler tarafından sağlık taramaları ve psikososyal destek çalışmaları gibi hizmetler yerinde sunulacak.