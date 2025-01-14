Tokat'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, pikap sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T. ve A.A. yaralandı.

Y.A. idaresindeki 60 ET 155 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.D. yönetimindeki 60 TL 437 plakalı pikap ile çarpıştı.

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