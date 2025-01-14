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        Tokat'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:46
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        Tokat'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Y.A. idaresindeki 60 ET 155 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.D. yönetimindeki 60 TL 437 plakalı pikap ile çarpıştı.

        Kazada, pikap sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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