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        Tokat İl Özel İdaresinden 44 kişi emekli oldu

        Tokat İl Özel İdaresinden emekli olan 44 personel için veda programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:02
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        Tokat İl Özel İdaresinden 44 kişi emekli oldu
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        Tokat İl Özel İdaresinden emekli olan 44 personel için veda programı düzenledi.

        Genel Sekreter Ahmet Kayhan, eski Genel Sekreter Recep Gökçe ve birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşen programda, emekli olan çalışanlara plaketleri verildi.

        Kayhan, Tokat İl Özel İdaresinde görev yapan tüm personelin şehrin gelişiminde ve kurumun güçlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Tokat'ımız için yıllarını vermiş 44 kıymetli çalışma arkadaşımızı uğurluyor olmanın hem gururunu hem de hüznünü yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin birer ferdi olan değerli mesai arkadaşlarımızla Tokat'ımız için hep beraber güzel işlere imza attık. Emekliye ayrılan tüm mesai arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Tokat İl Özel İdaresi ailesi olarak şehrimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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        Galeri
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