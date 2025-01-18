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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:38
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret eden Bak, ardından Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Vehbi Akdağ Sporcu Merkezi ve Spor Salonu ile Tokat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Bak, burada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile basketbol oynadı.

        Bak ve Güler, öğrencilerle de masa tenisi maçı yaptı.

        Programlara AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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