TOGÜ kırsal bölgelerde sağlık desteğine devam ediyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından topluma katkı faaliyetleri kapsamında kırsal bölgelerde sağlık desteği devam ediyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından topluma katkı faaliyetleri kapsamında kırsal bölgelerde sağlık desteği devam ediyor.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından aile hekimliği stajı kapsamında Yeşilyurt Yeniköy ve Sekücek köylerinde sağlık taramaları yapıldı.
Dr. Mahmut Coşkun'un mobil hizmet sunduğu sağlık taramalarında intörn ve asistan doktorlar ile öğretim üyeleri yer aldı.
Öğrenciler, üçüncü basamak dışı saha çalışmalarını farklı merkezlerde deneyimleyerek hem mesleki deneyim kazandı hem de kırsal bölgede yaşayan vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sundu.
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