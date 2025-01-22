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        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor

        Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulamaya konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:51
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        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
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        Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulamaya konuldu.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döndü Şanlıtürk'ün proje danışmanlığı, öğretim görevlisi Özlem Seymen'in proje yürütücülüğünü üstlendiği projeye Dr. Öğretim Üyesi Özge Buldan, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünden öğretim görevlileri Abdurrahim Uyanık ve Nurgül Kaplan araştırmacı, hemşirelik 2 ve 3. sınıf öğrencileri de gönüllü olarak destek sunuyor.

        Proje kapsamında Erbaa'ya bağlı Salkımören, Üzümlü, Değirmenli, Tepekışla, Kale ve Ballıbağ köylerindeki kadınlara osteoporoz risk faktörleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam tarzı konularında eğitim verildi.

        Eğitimde 3D yazıcı ile üretilen sağlıklı ve osteoporozlu kemik modelleri kullanıldı, risk grubundaki kadınların kas gücünü artırmaya yönelik kum torba kullanımı gösterildi.

        Eğitim kapsamında kadınlarla bireysel görüşmeler sırasında osteoporozu önlemeye yönelik kişiye özel önerilerde de bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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