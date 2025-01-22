Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye eğitim verildi

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye eğitim verildi
        ABONE OL

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 63 kişiye eğitim verildi.

        Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimde, 63 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı
        Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı dü...
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı dü...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada
        TOGÜ kırsal bölgelerde sağlık desteğine devam ediyor
        TOGÜ kırsal bölgelerde sağlık desteğine devam ediyor