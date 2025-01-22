Niksar'da evde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sevgi evi olarak kullanılan dairenin bir odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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