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        Çankırı'da aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 zanlıdan biri Tokat'ta yakalandı

        Çankırı'da bir aracın plakasını çalıp aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 şüpheliden biri Tokat'ta yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:24
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        Çankırı'da aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 zanlıdan biri Tokat'ta yakalandı
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        Çankırı'da bir aracın plakasını çalıp aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 şüpheliden biri Tokat'ta yakalandı.

        İddiaya göre, Y.E. (41) ve Ş.İ, 34 CUK 200 plakalı otomobille Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde park halinde bulunan 34 LS 2175 plakalı otomobilin plakalarını çalıp kendi araçlarına taktı.

        Zanlılar, daha sonra Kurşunlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan 2 bin 500 liralık akaryakıt alıp ücretini ödemeden kaçtı.

        Tokat'ın Reşadiye ilçe girişinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçmaya çalışan zanlılar bir araca çarptı.

        Bu sırada araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Y.E. jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan Ş.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Araçta yapılan aramada, jeneratör ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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