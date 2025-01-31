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        Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:55
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        Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Sözleşmenin imza töreni, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

        Yazıcıoğlu, sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

        İşçilerin haklarını koruma noktasında her zaman yanlarında olduklarını belirten Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak her çalışanımızın emeğine büyük değer veriyoruz. Yaptığımız toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın haklarını daha iyi noktaya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirket çalışanı arkadaşlarımızın ücretlerine yıllık, sosyal yardımlarla birlikte yüzde 35 zam yaptık. Ayrıca işçilerimizin sosyal ve ekonomik refahını artıracak önemli düzenlemelere imza attık. Tokat Belediyesi ailesi olarak hep birlikte şehrimize hizmet etmeye, daha büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

        Demir ise işçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi adına önemli bir sözleşme imzalandığını dile getirerek, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'na teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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