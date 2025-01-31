TOGÜ öğrencileri Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya kazandı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ile 5 birincilik kupası kazandı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ile 5 birincilik kupası kazandı.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması sonucunda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupası kazandı.
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitmen Şef Öğretim Görevlisi Kamil Akyollu'nun çalıştırdığı ve Doç. Dr. Mehmet Güllü koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edildi.
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