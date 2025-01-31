TOGÜ öğrencileri Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya kazandı

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitmen Şef Öğretim Görevlisi Kamil Akyollu'nun çalıştırdığı ve Doç. Dr. Mehmet Güllü koordinatörlüğünde yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması sonucunda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupası kazandı.

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