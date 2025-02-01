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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonuıcu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:31
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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonuıcu 3 kişi yaralandı.

        M.S. (52) idaresindeki 60 AAZ 286 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki H.N. ve E.N. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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