Tokat Konfederasyonu Başkanı Yılmaz'dan Almus Kaymakamı Çömen'e ziyaret
Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Başkanı Ahmet Yılmaz, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.
Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Başkanı Ahmet Yılmaz, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.
Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Çömen ile makamında görüştü.
Çömen bir süre Yılmaz ve beraberindekilerle ilçe ve bölge hakkında karışlıklı bilgi alışverişinde bulundu.
Kaymakam Çömen, yaptığı açıklamada, "Çok yararlı bir sohbet oldu, Misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.
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