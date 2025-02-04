TOGÜ Retörü Yılmaz, Tarım Lisesi'ni ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (Tarım Lisesi) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır Taşlıçiftlik Kampüsü'nde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (Tarım Lisesi) ziyaret etti.

​​​​​​​Yılmaz, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, üniversite kampüsü içinde yer alan bu özel lisenin sunduğu ayrıcalıklara dikkati çekti.

Rektör Yılmaz, "Tarım sektörü için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bu liseyi her yönüyle destekliyoruz. Üniversite, kamu ve sivil toplum iş birliğiyle eğitimi daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve akademik destekle yürütülen Türkiye'deki ilk meslek garantili lise olma özelliğini taşıyor. Üniversitenin akademisyenleri, bu lisede derslere girerek öğrencilere doğrudan rehberlik sağlıyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek sektöre donanımlı bireyler olarak hazırlanıyor.