TOGÜ'de "Müfredat Güncelleme Çalıştayı" düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince, eğitim programlarını güncellemek ve müfredatın niteliğini artırmak amacıyla "Müfredat Güncelleme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ile acil yardım ve afet yönetimi bölümlerini kapsayan çalıştay, akademik kadro ve dış paydaşların katılımıyla yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek mevcut müfredatları değerlendirdiğini belirterek, "Bölümler, kendi oturumlarında eğitim içeriklerini tanıtarak klinik uygulamalarda karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini ve müfredat geliştirme süreçlerini ele aldı. Ayrıca, güncellenen müfredatlar ve yeni seçmeli ders teklifleri masaya yatırıldı." ifadesini kullandı.

Eğitim kalitesini artırmaya yönelik tartışmaların yapıldığı çalıştay, değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Katılım gösteren akademisyenler ve dış paydaşlara teşekkür belgesi verildi.