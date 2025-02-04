Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de "Müfredat Güncelleme Çalıştayı" düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince, eğitim programlarını güncellemek ve müfredatın niteliğini artırmak amacıyla "Müfredat Güncelleme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de "Müfredat Güncelleme Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince, eğitim programlarını güncellemek ve müfredatın niteliğini artırmak amacıyla "Müfredat Güncelleme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ile acil yardım ve afet yönetimi bölümlerini kapsayan çalıştay, akademik kadro ve dış paydaşların katılımıyla yapıldı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek mevcut müfredatları değerlendirdiğini belirterek, "Bölümler, kendi oturumlarında eğitim içeriklerini tanıtarak klinik uygulamalarda karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini ve müfredat geliştirme süreçlerini ele aldı. Ayrıca, güncellenen müfredatlar ve yeni seçmeli ders teklifleri masaya yatırıldı." ifadesini kullandı.

        Eğitim kalitesini artırmaya yönelik tartışmaların yapıldığı çalıştay, değerlendirme oturumuyla sona erdi.

        Katılım gösteren akademisyenler ve dış paydaşlara teşekkür belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor

        Benzer Haberler

        TOGÜ Retörü Yılmaz, Tarım Lisesi'ni ziyaret etti
        TOGÜ Retörü Yılmaz, Tarım Lisesi'ni ziyaret etti
        Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Niksar'da çıkan yangında 19 saman balyası yandı
        Niksar'da çıkan yangında 19 saman balyası yandı
        Tokat'ta özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi
        Tokat'ta özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi