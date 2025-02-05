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        Tokat'ta, 30 ilde SCADA rölesi hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Artova ilçesinde, 30 ilde SCADA rölesi hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:33
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        Tokat'ta, 30 ilde SCADA rölesi hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı
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        Tokat'ın Artova ilçesinde, 30 ilde SCADA rölesi hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı.

        Elektrik şebekelerinin uzaktan kontrolünü sağlayan Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) rölelerinin 30 ilde çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.U. (37) ve Ş.Y'yi (33) Artova ilçesinde suçüstü yakaladı.

        Zanlılar, ifadelerinde C.K. (38) ve B.D. (28) ile irtibatlı olduklarının bilgisini verdi. Bunun üzerine bu 2 şüpheli de Ankara'da gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.U. ve Ş.Y, Artova'da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        C.K. ve B.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakimlikteki duruşmaya katıldı. İki zanlı da tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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