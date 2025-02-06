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        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ınYeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Zile ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:14
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        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Tokat'ınYeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Zile ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Yeşilyurt ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

        İlçede yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık altı santimetreye ulaştı.

        Artova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Başçiftlik ilçesi ile Zile ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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