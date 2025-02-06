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        Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime kar engeli

        Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:59
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        Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime kar engeli
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        Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

        Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

        Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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