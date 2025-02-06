Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime kar engeli

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

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