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        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Erbaa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Erbaa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:39
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        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Erbaa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
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        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Erbaa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Bıyık, ziyarette hastanede incelemede bulunarak hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Hekimler ve sağlık çalışanlarıyla çalışmaları hakkında görüşen Bıyık, normal doğum eylem planı çerçevesinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı 4 sağlık çalışanına teşekkür belgesi takdim etti.

        Bıyık'a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akdoğan, Destek Hizmetleri Başkanı Uğur Çırak ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Çakırtaş eşlik etti.

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